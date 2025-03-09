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Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği öne sürülen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

'CADILIK' EĞİTİMCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

olan ölene oldu 4 gün ne oldu ne bitti bilen yok görgü şahidi yok rahmetli konuşamadan gitti mobing yapanlar a bişey olmadı umarım o 4 gün başına ne geldiği ortaya çıkar

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Dini konuları istismar Edip bu ülkede cebini dolduran sözde hoca o kadar çok üfürükçü var ki hepsini temizleseniz keşke. 100 yıl önce Atatürk bunların kellesini almış.

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