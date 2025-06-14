Ece Apaydın 'Uzak Doğa' ile Okurlarıyla Buluştu

(İZMİR)- Ulusal edebiyat dergilerinde yer alan şiirleriyle tanınan ve Selçuklu edebiyatseverlerin de yakından takip ettiği Ece Apaydın, ilk romanı "Uzak Doğa" ile Selçuk Efes Kent Belleği'nde okurlarıyla buluştu.

Roman üzerine düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Dilara Köktürk Erden üstlendi.Sadece karakterlerin değil, aynı zamanda Efes Selçuk'un da bir anlatı unsuru olarak yer aldığı "Uzak Doğa" bir kadının yaşamı üzerinden doğayla yeniden kurulan bağları, geçmişin izlerini ve köklere dair soruları ele alıyor. Ece Apaydın, bu metniyle okurlarını hem içsel hem de coğrafi bir yolculuğa çıkarıyor. Apaydın'ın kendine özgü edebi dili, Efes Selçuk'un ilham verici atmosferiyle bütünleşerek esere derinlik katıyor.

Romanının birçok tarihi mekanda geçtiğini belirten Ece Apaydın, Uzak Doğa'nın yalnızca edebi değil; aynı zamanda psikolojik ve felsefi bir metin olarak da okunabileceğini ifade etti. Yazar, söyleşi boyunca kitabın temaları üzerine okurlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinlik, Ece Apaydın'ın okurları için kitabını imzalamasının ardından sona erdi.