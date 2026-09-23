Ebu Rudeyne, BM'de 152 oyla kabul edilen Abbas kararını 'tokat' olarak niteledi

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin Devleti'ni yok saymaya ve halkının sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmasının ve Filistin Devleti adına konuşma yapmasının engellenmesinin, Filistin halkının sesinin dünyaya ulaşmasına engel olmadığını belirtti.

Arap ve uluslararası delegasyonların konuşmalarında Filistin meselesinin öne çıktığına dikkati çeken Ebu Rudeyne, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkının vurgulandığının altını çizdi.

Ebu Rudeyne, "Halkımızın sesi dünyanın tüm kıtalarında güçlü şekilde duyuluyor, BM kararlarında ve üye ülkelerin çoğunun tutumlarında yer buluyor." ifadelerini kullandı.

BM 81. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin vize vermediği Abbas'ın Genel Kurula??????? video yoluyla hitap etmesini öngören kararın 3'e karşı 152 oyla kabul edildiğine işaret eden Ebu Rudeyne, bunun Filistin halkının haklarının görmezden gelinmesine yönelik girişimlere karşı "büyük bir tokat" olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, söz konusu oylamanın Filistin halkının meşru mücadelesine yönelik küresel desteğin boyutunu gösteren uluslararası bir referandum niteliğinde olduğunu belirterek, "orman kanunu" politikası ve çifte standartların reddedildiğini ifade etti.

Filistin'in BM Genel Kurulu çalışmalarında ve tüm uluslararası platformlarda güçlü şekilde varlığını sürdüreceğini belirten Ebu Rudeyne, Filistin halkının varlığını ve topraklarına bağlılığını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin, başta Mahmud Abbas olmak üzere, İsrail işgalinin tüm biçimleriyle sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması hedefi doğrultusunda siyasi, diplomatik ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Sözcü Ebu Rudeyne, Kudüs işgal altında olduğu sürece barış ve güvenliğin tehdit altında kalacağını ifade etti.

ABD, BM Genel Kuruluna hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin vize başvurularını reddetmişti.

Bunun üzerine BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Abbas'ın Genel Kurul'a video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA