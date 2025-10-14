EBU, Eurovision Oylamasını Erteledi

Haberler

Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasının aralığa ertelendiğini duyurdu. Son gelişmeler, birçok Avrupa ülkesinin İsrail'in katılımına karşı çıkması ile bu karara yol açtı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralığa ertelendiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrası EBU'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na başkenti Viyana'da ev sahipliği yapacak Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'den yapılan açıklamada, "ORF, kararı memnuniyetle karşılıyor." denildi.

Avrupa'da birçok ülke, İsrail'in Eurovision'a katılmasını istemiyor

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bu ülkelerin aksine İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yarışmayı düzenleyen EBU, tüm katılımcı ülkelerin kasımda bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
