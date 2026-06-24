Haberler

Depremde 84 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi E Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi E Blok'ta 84 kişinin ölümüne ilişkin davada tanıklar, binanın yapımında yer alan isimleri anlattı. Sanık Tevfik Tepebaşı beraat talep ederken, mahkeme duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi E Blok'ta 84 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz yargılanan sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki ile sanık avukatları hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Tanık Ç.K, Ebrar Sitesi'ndeki yapıların muhasebe işlerini yürüttüğünü belirterek, "Burayı Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga yaptı. Her biri farklı bloklarla ilgileniyordu. Ancak E Blok'u kimin yaptığını bilmiyorum. Benim muhatabım Tevfik Tepebaşı'ydı, ücretimi ondan alırdım. E Blok'la herhangi bir ilgim yoktur." dedi.

Tanık E.I, sitenin elektrik işlerini yaptığını ifade ederek, "Kendi aralarında blokları paylaşıyorlardı. Yüzde 90 oranında bu binaları Atilla Öz, Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve Ahmet Doğan yaptı. Ben işi Atilla Öz'den aldım, ödemelerimi de o yaptı." diye konuştu.

Kapı ve pencere doğrama işlerini yaptığını belirten tanık S.T. de E Blok'u Tevfik Tepebaşı'nın yaptığını hatırladığını belirterek, yaptıkları işlerin karşılığındaki ödemeleri de bu kişiden aldığını söyledi.

Tanık N.K. ise E Blok'ta sıvacı olarak çalıştığını, binanın yapımında Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ün bulunduğunu, işçilik ücretlerini Atilla Öz'den aldığını ifade etti.

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Ocak 2027'ye erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Genç iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi