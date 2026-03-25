Yük asansöründen düşen koltuğun altında kalan çocuğun ölümüne ilişkin davada karar

İzmir'in Menderes ilçesinde, nakliye asansöründen düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın davasında, sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi. Ebrar'ın annesi karara tepki gösterdi ve sanıkların daha ağır ceza almasını istedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın, taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin yargılanan nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör'e 6 yıl 3 ay, Mustafa Güngör ile babaları Yaşar Güngör'e 5'er yıl hapis verildi.

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri Mustafa Güngör ve kardeşi Efecan Güngör Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Nakliye firmasının sahibi tutuksuz sanık Yaşar Güngör, hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Firma çalışanı sanık A.H.M. ise duruşmaya katılmadı.

Celse arasında A.H.M'nin ifadesinin alındığını belirten hakim, sanığın yük indirme işlemlerini Mustafa ile Efecan Güngör'ün yaptığını söylediğini kaydetti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı taraflar ve avukatları savunma yaptı.

Söz verilen anne Lök, sanıklardan şikayetinin devam ettiğini ve cezalandırılmalarını istedi.

Son sözleri sorulan Mustafa Güngör, kaza yaşandığı için üzgün olduğunu ifade ederek, "Keşke ben ölseydim de Ebrar ölmeseydi. Böyle bir kaza olmasını istemezdim. Taşıma işlerini yaparken araçlara bile zarar gelmesin diye önlem alıyorum. Benim de ailem var, çocuğa zarar gelmesini nasıl isterim." dedi.

Diğer sanıklar Efecan Güngör ile babaları Yaşar Güngör suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıklardan cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan Efecan Güngör'ü, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan indirimle 6 yıl 3 ay, Mustafa Güngör ile babaları Yaşar Güngör'e de 5'er yıl hapis verdi. Firma çalışanı A.H.M. ise beraat etti.

Adliye önünde açıklama yapan Ebrar Aktaş'ın annesi Lök, "Anne yüreğiyle kararı değerlendirirsem sanıkların daha çok ceza almalarını isterdim. Hiçbir önlem almamışlar. 5 yıldır bu işi yaptıklarını söylüyorlar ama güvenliği almadılar. Kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Keşke kızım ölmeseydi de onun doğum gününü kutlasaydık. Bugün 186 gün oldu. Gün sayıyorum, çok üzgünüm." dedi.

Olay

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede Mustafa Güngör, kardeşi Efecan Güngör, baba Yaşar Güngör, firma çalışanı A.H.M. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
