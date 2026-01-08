Haberler

Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın söndü

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve doğa koruma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bataklık zeminin etkisiyle kendiliğinden sönme aşamasına geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndü.

Eber Gölü'nün Çatan mevkisinde bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, itfaiye, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.

Bir süre sonra yangın, suya temas etmesi sonrası söndü.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

