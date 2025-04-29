Eber Gölü Koruma Önlemleriyle Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenmiş, "doğal sit alanı" statüsüne sahip Eber Gölü'nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan tedbirlerle son 6 ayda önemli başarı sağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangınları önlemek, kaçak avcılığı engellemek ve doğal yaşamı korumak amacıyla göl ve çevresinin ava kapalı bölge kapsamına alındığı kaydedildi.

Gerçekleştirilen önleyici faaliyetler kapsamında son 6 aylık süreçte 9 jandarma asayiş timi, 3 jandarma komando timi, 1 çevre ve doğa koruma timi, 4 sivil unsur, 3 dron ve 8 fotokapan kullanılarak havadan ve karadan etkin gözetim sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçak avcılığın ve saz yangınlarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplamda 214 saat dron ile havadan kontrol faaliyeti icra edilirken Eber Gölü çevresinde bulunan 2 belde ve 10 köyde toplam 1580 vatandaşa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Çevre Kanunu konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde ise 8 şüpheli Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereği Emre Aykırı Davranış sebebiyle toplam 16 bin 416 lira, 4 şüpheli Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereği 2 milyon 228 bin 848 lira ve 10 şüpheli Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 193 bin 848 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca 10 av tüfeği ve 3 keklik muhafaza altına alındı."

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göl ve çevresini korumak, kaçak avcılığın ekosisteme verdiği zararı en aza indirmek ve bu konuda vatandaşları duyarlı hale getirmek için devriyeye aralıksız devam ettiği belirtildi.