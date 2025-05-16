E5 Savunma Bakanları Roma'da Toplandı

E5 Savunma Bakanları Roma'da Toplandı
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Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu E5 Grubu savunma bakanları, Roma'da bir araya gelerek Avrupa'nın güvenlik ve savunma stratejilerini ele aldı.

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanları, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ev sahipliğinde, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin katıldığı "E5 Savunma Bakanları" toplantısı, başkent Roma'daki İtalya Hava Kuvvetleri Karargahı'nda başladı.

Toplantı öncesi bakanlar, aile fotoğrafı çektirdi.

Roma'daki toplantıya E5 ülkeleri dışında Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan temsilciler de katıldı.

İtalya Savunma Bakanlığının X platformdaki hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda, "E5, özellikle kıtanın güvenliği ve savunması bağlamında diyaloğu güçlendirmek amacıyla güncel jeopolitik zorluklara yanıt olarak doğmuş, gayriresmi nitelikte bir danışma forumudur." ifadesi kullanıldı.

Polonya Savunma Bakanlığının X platformundaki paylaşımında da Roma'daki E5 grubunun dördüncü toplantısında, temel stratejik konulara, mevcut güvenlik sınamalarına ve Avrupa savunmasına odaklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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