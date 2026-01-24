Haberler

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
