e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 24 Ocak'ta yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) başvuruları başladı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/1 İngilizce, 24 Ocak'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 15 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.