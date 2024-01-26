E-Der Bursa Temsilciliği Şehir, Medeniyet ve Mekan Etkinliği Düzenledi

??????? Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliklerinin ilki, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde yapıldı.

Mevlevihane'nin fiziki koşullarından dolayı 50 öğretmenle sınırlandırılan etkinlikte, müze yetkilileri tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.

Semahane, müze ve türbe bölümleri gezildikten sonra selamlık odasında mekanla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Program, sema mukabelesinin izlenmesiyle sona erdi.

Projeyle, öğretmenlerin yaşadıkları ve görev yaptıkları şehrin önemli mekanlarını ziyaret etmelerini, kadim şehrin adeta hazineleri olan tarihi yapıları daha sonra öğrencilerine gezdirmelerini sağlamak amaçlanıyor.?