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Düzköy'de Mahsur Kalan Çoban Büyükşehir Ekiplerince Kurtarıldı

Düzköy'de Mahsur Kalan Çoban Büyükşehir Ekiplerince Kurtarıldı
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Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çoban Murat Akbulut, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yolları açarak Akbulut ve bin koyununu güvenli bir şekilde bölgeden çıkardı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede çobanlık yapan Murat Akbulut da yaklaşık bin koyunuyla yaylada mahsur kaldı.

Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak, Akbulut ve koyunları kurtarıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

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