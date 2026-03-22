Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Düzköy'de yapılan arıtma tesisini inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesinde yapımı devam eden Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesiste devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Genç, tesis ile ilçenin altyapı ve kanalizasyon sisteminin ileri biyolojik arıtmayla gerçekleştirileceğini belirtti.

Genç, tesis inşatında yüzde 55 civarında gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzköy'ümüzün bütün atık yönetimini ileri biyolojik arıtma sistemiyle, tıpkı Trabzon merkezde düşündüğümüz sistemin bir değişik versiyonu ama aynı teknik modelle beraber çözmüş olacağız. Artık bu çağda foseptik işinden ilçelerimizi ve güzel mahallelerimizi kurtarmamız lazım."

Yatırımın önemine değinen Genç, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.