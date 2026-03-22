Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Düzköy'de yapılan arıtma tesisini inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesindeki Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde yapılan çalışmaları inceledi. Tesisin %55 oranında tamamlandığını belirten Genç, bölgenin atık yönetimi için önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Düzköy ilçesinde yapımı devam eden Atıksu Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesiste devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Genç, tesis ile ilçenin altyapı ve kanalizasyon sisteminin ileri biyolojik arıtmayla gerçekleştirileceğini belirtti.

Genç, tesis inşatında yüzde 55 civarında gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düzköy'ümüzün bütün atık yönetimini ileri biyolojik arıtma sistemiyle, tıpkı Trabzon merkezde düşündüğümüz sistemin bir değişik versiyonu ama aynı teknik modelle beraber çözmüş olacağız. Artık bu çağda foseptik işinden ilçelerimizi ve güzel mahallelerimizi kurtarmamız lazım."

Yatırımın önemine değinen Genç, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

