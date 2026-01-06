Haberler

Trabzon'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde drift atan bir sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, yapılan ihbar sonrası sürücüye ayrıca 2 ay ehliyetine el koydu. Kent merkezinde bir diğer sürücüye de abartı egzoz nedeniyle ceza uygulandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

İlçede bir aracın drift attığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 58 bin 217 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bu arada, kent merkezinde abartı egzoz kullanan bir araç sürücüsüne de 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Ordu harekete geçti, terör örgütü hedefleri vuruluyor
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı