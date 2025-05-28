Düziçi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Bahçe ilçesinde ilk kez yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı'nın yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu ve çok sayıda orman personeli katıldı. Tatbikat, Yangın Özel Harekat (YÖH) ekipleri tarafından, gerçek bir yangın senaryosu üzerinden aktarıldı.

Programda konuşan Kaymakam Aziz Kayabaşı, Orman yangınlarıyla mücadelede başarı, eğitimli ekipler ve etkili koordinasyonla mümkündür. Bu tatbikatlar, olası bir felaket anında tüm birimlerin hazırlıklı olmasını sağlıyor" dedi.Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ise yaptığı açıklamada, "Yangına ilk müdahale süresi ne kadar kısa olursa, can ve mal kaybı o kadar azalır. Bu tür tatbikatlarla müdahale gücümüzü sürekli diri tutuyoruz" diye konuştu.Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu da Bahçe ilçesinde ilk defa gerçekleştirilen bu tatbikatın, hem teknik hazırlık hem de farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Tatbikat sonunda ekiplerin koordineli müdahalesi ve senaryo gereği oluşturulan yangının kısa sürede kontrol altına alınması, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.