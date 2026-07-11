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İş yerindeki kazada 16 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti

İş yerindeki kazada 16 yaşındaki Mehmet, hayatını kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir atölyede traktör tamiri sırasında hidroliğe sıkışan 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Mehmet Kesme hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki atölyede traktör tamiri sırasında meydana gelen kazada Mehmet Kesme (16), hayatını kaybetti. Kese'nin iş yerinde staj yaptığı belirtildi.

Kaza, Düziçi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, tamir sırasında Mehmet Kesme, traktör hidroliğine sıkıştı. Yaralanan Kesme, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Kesme'nin meslek lisesi öğrencisi olduğu ve iş yerinde staj yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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