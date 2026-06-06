Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu F.B.C., N.C. ve M.K. araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı