Düzensiz Göçle Mücadele Dörtlü İşbirliği Komitesi Toplantısı Roma'da yapıldı

İtalya, Libya, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla Roma'da düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Dörtlü İşbirliği Komitesi Toplantısı'nda, sınır güvenliği, insan kaçakçılığı ve ortak koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Düzensiz Göçle Mücadele Dörtlü İşbirliği Komitesi Toplantısı, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Diplomatik ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Fabrizio Saggio, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Türkiye tarafını temsilen Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Toplantıda Libya, İtalya, Türkiye ve Katar arasındaki dörtlü işbirliği teknik komite toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi, düzensiz göçle mücadelede ortak koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, Libya'nın sınır güvenliğinin desteklenmesi ile Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve düzensiz göç ağlarıyla mücadelede işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
