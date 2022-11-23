Düzceli Vatandaş: Hiç Kimse Evde Oturamıyor. 23 Yıl Önceki Manzarayı Aynen Yaşıyoruz. 23 Yıl Önceki Depremden Daha Şiddetli Geldi Bana

EROL TAYHAN

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaş, "Kimse evde oturamıyor. 23 yıl önceki manzarayı aynen yaşıyoruz. 23 yıl önceki depremden daha şiddetli geldi bana" dedi.

Düzce'de bugün saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden etkilenen Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü'nden bir yurttaş, 12 Kasım 1999'da yaşanan depremden daha şiddetli bir deprem hissettiklerini aktardı. Ateş yakarak dışarıda bekleyen Düzceli yurttaş şunları söyledi:

"Komşularımızın yanına geldik ateş yakmışlar. Hiç kimse evde oturamıyor. Komşuları bir dolaşalım dedik. 23 yıl önceki manzarayı aynen yaşıyoruz. 23 yıl önceki depremden daha şiddetli geldi bana. Çok sarsılma oldu. Ufak tefek yıkımlar oldu şu anda ama. Can kaybımız yok önemli olan o zaten."