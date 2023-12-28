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Düzce'ye cenaze için gelen kişiyi takip ederek öldüren şüpheli yakalandı

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Düzce'ye cenaze için gelen Ali Yavuz'u takip ederek öldüren Sami G., 6 gün sonra yakalandı. Olay, Gümüşova ilçesinde meydana geldi.

DÜZCE'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u (65) takip ederek öldüren Sami G. (53), 6 gün sonra yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Sami G. ile yaşadığı husumet nedeniyle Düzce'den taşınıp, Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için kente geldi. Bu haberi duyan Sami G., takip ettiği Yavuz'u tabanca ile öldürdü. Şüpheli kaçarken, polis çalışma başlattı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 gün sonra şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Sami G.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşova Aralık Düzce Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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