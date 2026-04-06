Düzce Valisi Makas AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı
Düzce Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, ajansın doğru bilgi peşinde koşan çalışanlarına başarılar diledi.
Vali Makas, mesajında, Milli Mücadele'nin tüm haberlerini Anadolu'ya ulaştırmak için Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, bir asrı aşan tecrübesiyle dünyanın her noktasında 13 dilde haber üretmeye devam ettiğini kaydetti.
Makas, "Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, doğru bilginin peşinde koşan tüm AA çalışanlarına yürekten başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ömer Ürer