Düzce Üniversitesi'nde 2025-2026 Oryantasyon Programı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamaları amacıyla "2025-2026 Akademik Yılı Oryantasyon Programları" gerçekleştirildi.

DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve iki gün devam eden program, üniversitenin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eş zamanlı düzenlendi.

Konuralp yerleşkesi ve ilçe yerleşkelerinde gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler üniversiteyi ve bulundukları şehri yakından tanıma fırsatı buldu.

Düzce'nin kültürel ve sosyal yapısı, ulaşım olanakları ve yaşam koşulları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılırken, öğrencilerin kampüs hayatına kolayca adapte olmalarını sağlayacak temel bilgiler detaylı bir şekilde aktarıldı.

Oryantasyon programı çerçevesinde akademik birimler ve yerleşkelerin tanıtımı yapıldı. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), ders kayıt ve seçim işlemleri, akademik danışmanlık hizmetleri, yatay ve dikey geçiş olanakları ile çift ana dal ve yan dal programlarına dair kapsamlı bilgiler sunuldu.

Programda, kredi ve burs işlemleri hakkında merak edilen konular detaylandırılırken, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine katılacak öğrenciler için hazırlanan sunumda eğitim süreci ve başarı ölçütleri anlatıldı.

Öğrenci değişim programları kapsamında "Erasmus+, Mevlana ve Farabi" programlarına katılım şartları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilerinde paylaşıldığı programda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler tanıtılarak, öğrencilerin yararlanabileceği yemekhane olanakları ve spor faaliyetleri hakkında bilgi verildi.