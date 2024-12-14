Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri karla kaplandı. Köy yollarının temizlenmesiyle kapalı yol kalmadı.
Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Köy yollarının İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği, bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel