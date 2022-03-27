Düzce'nin saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor

DÜZCE – Düzce'de geçen yıl keşfedilen ve "Aydınpınar Şelalesi 2" adı verilen şelale, yapılan çalışmaların ardından turizme kazandırıldı. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelale, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.

Düzce merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, şehir merkezine 10 kilometre mesafede yer alıyor. Güzeldere ve Samandere şelaleleri arasında ve yol güzergahı üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor. Orman içerisinden ulaşımın sağlandığı Aydınpınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekipler, zor bir bölgede bulunan şelaleye ulaşım için ahşap yürüyüş yolu ve seyir terasları inşa etti. Çevre düzenlemesi de yapan ekipler, şelalenin 2 kümesindeki çalışmaları tamamlayarak turizme kazandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla "Aydınpınar Şelalesi 2" olarak adlandırılan şelale, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.

Düzce'nin önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı; gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında doğa aktivitesi yapabilme imkanı sunuyor.

Yaklaşık 70 metre yükseklikten akan şelalenin seyrine dalan üniversite öğrencisi Sinem Yaşar, "Çalışmaların tamamlanmasıyla 'Aydınpınar Şelesi 2' olarak adlandırılan bölgedeyiz. İlk olarak birinci şelaleye, şimdi ikinciye geldik. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen bir şelale. Manzarası ve doğası gerçekten mükemmel, kesinlikle herkese tavsiye ederim. Arkadaş gruplarınızla gelirseniz burada eğlenebileceğinizi de öneririm. Yürüyüş yolu çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Biraz orta zorluklarda planlanmış bir güzergah ve merdivenlerden çıkarak şelaleye ulaşabiliyorsunuz" dedi.