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Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

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Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmiyor.

Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki olumsuz havanın plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Denizlerimizde meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü ve uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle arz ederiz."

Kaynak: AA
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