Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Ergüder atandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Ergüder görevine başladı. Ergüder'i Emniyet Müdürlüğü binası önünde emniyet personeli karşıladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürleri kararnamesi dahilinde Düzce'ye İl Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Ergüder görevine başladı. Göreve başlayan Ergüder'e Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

İbrahim Ergüder kimdir?

1 Nisan 1967 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yayladağı ilçesinde tamamladı.

Üniversite ve sonrası 1990 yılında Polis Akademisini bitirdi. 1990 yılında Antalya'da göreve başladı ve sırasıyla,1990-1992 yılları arası Polis Merkezi Amirliğinde, 1992-1996 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şubesi, 1996-1999 yılları arası A.B.D.New York Başkonsolosluğu Koruma Amiri, 1999-2002 yılları arası Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2002-2007 yılları arası Rize Asayiş Şube Müdürü, 2007-2009 yılları arası Osmaniye Asayiş Şube Müdürü, 2009-2010 yılları arası Gaziantep Asayiş Şube Müdürü, 2010-2011 yılları arası Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürü, 2011-2014 yılları arası Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Proje ve çalışma faaliyetlerinde bulunmak üzere kısa süreli İtalya ve Suriye'de bulunmuştur. İngilizce bilmektedir. 2014 yılı temmuz ayı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etmiş ve 20 Ocak 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır. 19 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder evli olup 3 çocuk babasıdır. - DÜZCE