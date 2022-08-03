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Düzce haberi: Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce haberi: Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Düzce haberi: Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi yaşamını yitirdi.

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Düzce'de elektrik akımına kapılan otel sahibi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'nde otel işleten Suat Öztürk, tesiste kullanılan jeneratördeki arızayı gidermek isterken akıma kapıldı.

Durumu fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Suat Öztürk Düzce Güncel Haberler

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