Düzce Gölyaka'da fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan 19 yaşındaki genç öldü

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan??????? 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hacıyakup köyündeki fındık deposunda çalışan Hulki Can H, helezonla yükleme yaptığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hulki Can H'yi Gölyaka Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hulki Can H, burada yapılan müdahalelere??????? rağmen hayatını kaybetti.

Hulki Can H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA