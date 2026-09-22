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Düzce Gölyaka'da büfeden ekmek alan 2 genç, parayı kameraya gösterip dolaba bıraktı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün akşam kapalı olduğunu fark etmedikleri büfeden ekmek alan 2 genç, parayı güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı. İş yerini açan esnaf Soner Gök dolaptaki parayı görünce kamera kaydını izledi ve gençlerin davranışından dolayı duygulandı.

Düzce'de kapalı büfeden ekmek alan 2 genç, parayı güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.

Gölyaka ilçesinde dün akşam geç saatlerinde ekmek almak için bir büfeye giden 2 genç, dışarıdaki dolaptan ekmek aldıktan sonra işletmenin kapalı olduğunu fark etti.

Gençler, işletmenin güvenlik kamerasına önce aldıkları ekmeği, ardından da parayı göstererek dolaba bıraktı.

İş yerini açmak için gelen esnaf Soner Gök, ekmek dolabının içinde parayı görünce güvenlik kamerasını izledi.

Görüntüyü gören Gök, gençlerin davranışlarından dolayı çok mutlu oldu.

Gök, AA muhabirine, sabah iş yerini açtığında ekmek dolabında bir miktar para fark ettiğini belirterek, "Kamera kayıtlarına baktım, görüntüleri fark ettim. Duygulandım, hala böyle insanların olması gerçekten çok güzel. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: AA
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