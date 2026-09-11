Haberler

Düzce- Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE’de hafriyat döküm sahasında yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü İsmail A., araçta sıkışarak yaralandı.

DÜZCE'de hafriyat döküm sahasında yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü İsmail A., araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşalttığı sırada henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kamyonun sürücüsü İsmail A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti

İsmail Kartal çok şaşırttı! Aziz başkanın sözlerine rağmen...
Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
‘Burada yok’ denilen kadın, evde 2 saat sonra asılı bulundu

"Burada yok” dediler! 2 saat sonra evde asılı bulundu
Ümraniye’de 2 Özbek kadını öldüren sanıklara 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Sır olay! 3. kattan düşen genç kız hayata tutunmaya çalışıyor
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

Avrupa siyasetinin önemli ismi Bonino yaşamını yitirdi