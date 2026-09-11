Düzce- Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

DÜZCE'de hafriyat döküm sahasında yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun sürücüsü İsmail A., araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 81 AFY 782 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşalttığı sırada henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kamyonun sürücüsü İsmail A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İsmail A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı