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Düzce'deki Yangında İki Ev ve Odunluk Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'deki Yangında İki Ev ve Odunluk Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Konuralp mevkisinde çıkan yangında iki ev ile bir odunluk ağır hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Düzce'de çıkan yangında iki ev ile odunlukta hasar meydana geldi.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde iki ev ile odunluğun yan yana bulunduğu bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı alan kara yoluna çok yakın olduğu için yolun tek şeridi söndürme çalışmaları sırasında dubalarla kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki katlı evin arka kısmında da geniş çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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