Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi yükseldi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için gözde bir yer olan şelaleye inen merdivenlerin bir kısmı su altında kaldı ve güvenlik nedeniyle kapatıldı.
Düzce'de karların erimesi sonucu Samandere Şelalesi'nin debisi arttı.
Kentin önemli doğal güzelliklerinden Beyköy beldesine bağlı 810 rakımda bulunan Samandere Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünüyor.
Karların erimesiyle debisi yükselen şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Öte yandan, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının su altında kaldığı görüldü. Bu alanlar, güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ürer