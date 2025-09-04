Düzce'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Esençüm köyü Hecinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Düzce Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 10.20 sıralarında, merkez Esençam köyü Hecinler mevkisinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşların işbirliği ve desteğiyle yapılan söndürme çalışmalarının 284 personel, 5 hava aracı, 2 arama kurtarma aracı, 14 arazöz, 7 su tankeri, 9 ilk müdahale aracı, 40 pikap, 4 dozer, 2 loader ve 1 ambulansla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kısmen orman sahası ve kısmen fındık bahçeleri olmak üzere yaklaşık 10 hektarlık alanda etkisini gösteren yangının çıkış nedeni ve sebep olduğu zararın tespitine ilişkin inceleme ve araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi üzen bu tür yangınların tekrar yaşanmaması için herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyor, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, arama kurtarma gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."