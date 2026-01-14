Otomobiliyle, 'U' dönüşü yapan otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'ndaki acil dönüş alanından 'U' dönüşü yapan yolcu otobüsü tehlike oluşturdu. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, otobüsü çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, sağ şeritten bir anda 'U' dönüşü yapmak için 3 şeritli yolun en soluna manevra yaptı. Yolcu otobüsünün şoförü, yalnızca Karayolları, itfaiye, ambulans, jandarma ve polis araçlarının kullanmasının serbest, diğer araçlara ise yasak olan acil dönüş alanına geçmek isteyince tehlike yarattı. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar, seyir halindeki aracın kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine Otoyol Jandarması ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünün sürücüsü H.O.'ya, 'Araçların şerit değiştirmeden önce geçeceği şeridi kontrol etmeden geçmesi', 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmesi' ve 'Yasak olan bölgelerde geriye dönmek veya geri gitmek' suçlarından 9 bin 403 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca otobüs sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.