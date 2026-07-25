Haberler

Düzce'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE’de, yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce'den Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan 81 HO 1122 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarındaki dinlenme tesisinden çıkan E.Ö. idaresindeki 06 EEB 109 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti

Fotoğraftaki terlik, 4 çocuk babasını hayattan kopardı

Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yüzde 12,5'lik ek gümrük vergisi yürürlüğe girdiği ilk gün yargıya taşındı

Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu!