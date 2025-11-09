Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol çalışması sırasında "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimali bulunan eski bir yapı ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Göktepe köyünde, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol genişletme çalışması esnasında oval bir yapı bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilerek, Konuralp Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

KÜLTÜR VARLIĞI NİTELİĞİ TAŞIMA İHTİMALİ VAR

Görevlendirilen arkeolog tarafından yapılan incelemede, yapının "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimalinin değerlendirildiği, detaylı incelemenin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılacağı öğrenildi.

"MÜZE YETKİLİLERİNİN İNCELEMESİ SONUCU NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Köy muhtarı Fatih Cesur, Göktepe köyünü Arabacı köyüne bağlayan yolun genişletilmesi için özel idare ekiplerinin bir süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Çalışma yapılırken söz konusu yapıya rastlandığını aktaran Cesur, "Cuma günü yolu genişletirken burada böyle bir yapı ortaya çıktı. Hemen jandarmayı aradık. Onlar da geldi ve yapıyı incelediler. Özel İdare'den yetkililer de geldi, Konuralp Müze Müdürlüğünden de gelecekler. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama yaşlılarımız tuğlaların kurutulduğu fırın olabileceğini söylüyor. Müzeden gelen yetkililerin incelemesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. Cesur, yapının incelenmesi için bölgedeki yol genişletme çalışmalarının durdurulduğunu da sözlerine ekledi.