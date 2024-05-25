Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçeye özgü lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte 25 çeşit yöresel lezzet tanıtıldı ve ikram edildi. En çok beğenilen 3 lezzet için coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni" düzenlendi.

Yığılca Belediyesi tarafından Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, belediyenin kadın çalışanları ve gönüllü kadınların ortaklaşa hazırladığı ilçeye özgü lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, çorba, gözleme, çörek, mısır keşkeği, makarna, mantı ve tatlılardan oluşan yaklaşık 25 çeşit yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı ve ikram edildi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, mutfakların toplumların kültürlerini yansıttığını belirterek, yöresel lezzet şöleninin de Yığılca'nın tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selami Savaş ise ilçeye has yemeklerin büyük emeklerle hazırlandığını dile getirerek, "Türk Mutfağı Haftası aracılığıyla güzel bir yolculukta buluştuk. Sizleri Yığılca'da ağırlamaktan, eşsiz lezzet, kültür ve tarih deryasını sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

İlçenin, şelaleleri, mağaraları ve kanyonlarıyla doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Savaş, tarih boyunca tarımla uğraşan ilçe halkının bu özelliğinin yöresel mutfağa da yansıdığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda yöresel lezzetleri tadanların katılımıyla anket düzenlendi.

Anket sonucuna göre, en çok beğenilen 3 yöresel lezzet için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yığılca Düzce Gastronomi Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title