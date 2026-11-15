Düzce'de Yığılca Işıklı Kavşak'ta zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de Yığılca Işıklı Kavşak'ta zincirleme kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametindeki Yığılca Işıklı Kavşak'ta minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Düzce'de ışıklı kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikameti Yığılca Işıklı Kavşak'ta, N.T. yönetimindeki 55 DM 756 plakalı arkasına beton karma makinesi bağlı minibüs, O.A. idaresindeki 67 DD 127 plakalı otomobil ve C.K'nin kullandığı 81 AAR 934 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 67 DD 127 plakalı aracın sürücüsü O.A. ve aynı araçta bulunan D.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.