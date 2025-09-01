Düzce'de Yere İzmarit Atanlara Para Cezası

Düzce'de başlatılan temizlik kampanyası kapsamında yere izmarit attığı belirlenen kişilere Kabahatlar Kanunu gereğince para cezası uygulandı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, STK ve derneklerin de sahiplenerek destek verdiği "Temiz Şehir Düzce" kampanyası sürdürülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampanyayla çevre kirliliğine karşı kararlı mücadeleye, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezi ve Millet Bahçesi bölgesindeki denetimlerle destek veriyor.

Şehir merkezinin farklı bölgelerinde kameralarla gerçekleştirilen kontrollerde sigara izmaritlerini yere atarak çevreyi kirletenler tespit edildi.

Zabıta ekipleri, belirlenen kişilerin yanına giderek, yapılan kural ihlali ile ilgili bilgilendirmede bulundu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.