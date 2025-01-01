Düzce'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Ege' Dünyaya Geldi

Düzce'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Ege" ismi verildi.

Rabia-Güngör Gülbahar çiftinin ikinci çocukları Ege, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde, saat 00.07'de dünyaya geldi.

Anne Rabia Gülbahar gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Gülbahar, "Normalde yeni yıl gezerek geçerdi ama bu sefer hastanede geçti. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.