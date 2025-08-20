Düzce'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Yayaya Çarptı

Düzce'de, yaya geçidinde kırmızı ışık ihlali yapan bir yayaya motosiklet çarptı. Olayda yaralanan A.B. hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü yara almadı.

DÜZCE'de, yaya geçidinde kırmızı ışık ihlali yapan yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaya A.B. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce-Akçakoca bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine giden Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yaya geçidinde kırmızı ışık ihlali yapan yaya A.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yola savrulan A.B. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazada yara almadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

