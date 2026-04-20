Düzce'de yaşlılardan anaokulu öğrencilerine "23 Nisan" ziyareti

Güncelleme:
Düzce'de yaşlılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anaokulu öğrencilerine sürpriz bir ziyarette bulunarak çeşitli hediyeler verdiler. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda yaşlılar, ana sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan yaşlılar, Çakırlar Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yaşlılar, çocuklara, Türk bayrağı, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar ile yaşlıların bir araya geldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi de katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
