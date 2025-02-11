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Düzce'de Yangın: Boş Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de Yangın: Boş Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Hocatman köyündeki iki katlı boş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi, ancak olayda kimsenin yaşamadığı belirtildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında iki katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

Hocatman köyünde 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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