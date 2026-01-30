Haberler

Düzce'de devrilen vinçten düşen operatör hayatını kaybetti

Güncelleme:
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir vinç operatörü, vincin devrilmesi sonucu 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

Selamlar mevkisinde bir işletmenin çatı paneli montajını yapan Ferhat Gümüş (31), kullandığı vincin devrilmesi sonucu 30 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
