Haberler

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 220 gram esrar, 446 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan H.Y. ve R.T'nin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 220 gram esrar, 446 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA " / " + Ömer Ürer -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde