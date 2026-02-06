Haberler

Düzce'de sentetik eczaları araçtan yol kenarına atan şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de sentetik eczaları araçtan yol kenarına atan şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrolünde, uyuşturucu köpekleriyle yapılan aramada 724 sentetik eczanın bulunduğu poşet yol kenarına atan sürücü gözaltına alındı. Jandarma, şüphelinin işlemlerine devam ediyor.

Düzce'de uyuşturucu köpekleriyle yapılan yol kontrolünde yakalanacağını anlayan ve 724 sentetik eczanın bulunduğu poşeti yol kenarına atan zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Jandarma Trafik ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Osmanca mevkisinde uyuşturucu köpeklerinin yer aldığı yol kontrol çalışması yürüttü.

Bir aracın arama noktasına yaklaştığında yavaşladığını fark eden ekipler, köpekler eşliğinde aracın olduğu noktaya yöneldi.

Yakalanacağını anlayan sürücü B.Ö, aracının camından yol kenarına poşet attı.

Poşetin atıldığı bölgeye köpekler eşliğinde ulaşan ekipler, 13 kutu içerisine konulmuş 724 ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...

Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı