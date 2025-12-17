Haberler

Düzce'de evinin çatı arasına kurduğu düzenekle uyuşturucu bitki yetiştiren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, evinin çatı arasında uyuşturucu bitki yetiştiren bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, evde yapılan operasyonda 2 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu ve 16 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evinin çatı arasına kurduğu düzenle uyuşturucu bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca şüphelinin evi ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna yönelik istihbarat elde edildi.

Zanlı ile adresini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Evde, gizli bölmeyle çıkılan çatı arası ve eklentilerde 2 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu, çatı arasına hazırlanmış düzenekle saksılara ekili halde 16 kök uyuşturucu bitkisi, 1'er hassas terazi, vakumlu ve etiketleme makinası, iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler, 1 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

