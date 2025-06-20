Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 176 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında bir kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Uyuşturucunun temin edildiği T.E. ve F.A'nın ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda toplamda 176 gram farklı niteliklerde uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler T. E. ve F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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