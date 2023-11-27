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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Afgan Şüpheli Tutuklandı

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Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çay Mahallesinde düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde 44 parça reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmetullah Seydi ve Hikmetullah Core emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Düzce Göçmen Kaçakçılığı Polisiye Uyuşturucu Hukuk Güncel Haberler

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